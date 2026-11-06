Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay tras cierre de Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia al cargo, en medio de una crisis política y financiera desatada por la intervención y cierre de Ueno Bank, entidad que cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes. La decisión se produjo después de que el Congreso impulsara un juicio político en su contra y el gobernante Partido Colorado retirara su respaldo. A través de un video publicado en la red social X, Peña explicó que su salida busca preservar la estabilidad institucional y la paz social del país.

En su pronunciamiento, el ahora exmandatario pidió disculpas a la ciudadanía y aseguró que su principal preocupación es la recuperación del dinero de los ahorristas afectados. La presión política aumentó cuando Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y líder del Partido Colorado, anunció que su agrupación respaldaría el juicio político. La acusación, presentada por 35 legisladores opositores y disidentes del oficialismo, incluía cuestionamientos por los vínculos previos de Peña con el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank.

¿Qué ocurrió con Ueno Bank y por qué desató una crisis en Paraguay?

El escándalo financiero comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La medida afectó a millones de clientes y generó largas filas frente a las sucursales bancarias, además de protestas en Asunción. La entidad también administraba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos vinculados al sistema de previsión social, lo que intensificó los cuestionamientos sobre el manejo del dinero estatal.

Frente a esta situación, el Congreso paraguayo aprobó una ley de emergencia para facilitar la devolución de los depósitos, promulgada por Peña antes de su salida. La norma contempla anticipos del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 40 salarios mínimos mensuales por ahorrista, equivalentes a unos 121,7 millones de guaraníes, con un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor. Paralelamente, las autoridades financieras iniciaron las gestiones para transferir cuentas y atender los pagos correspondientes a los clientes afectados.

Fiscalía investiga presuntas irregularidades

Las investigaciones judiciales también avanzan. La Fiscalía de Paraguay imputó a 27 personas por presuntas operaciones financieras irregulares realizadas entre 2025 y 2026, relacionadas con préstamos y sobregiros otorgados a empresas vinculadas al mismo grupo económico. Entre los investigados figura Miguel Vásquez, uno de los fundadores y principales accionistas de Ueno Bank, para quien el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, mientras que para otros siete directivos pidió arresto domiciliario. Las diligencias buscan determinar las responsabilidades en las operaciones cuestionadas y el destino de los recursos comprometidos.