Papa León XIV visitó hogar para personas con discapacidad en Argentina

ACTUALIZACIÓN

El Papa León XIV realizó una emotiva visita al hogar Cotolengo Don Orione, en Argentina, un centro dedicado a personas con discapacidad. El pontífice dedicó tiempo a bendecir a los asistentes, escuchar historias de vida y compartir gestos cercanos, como la entrega de un rosario. El cantante Abel Pintos acompañó la jornada con su música, creando un clima de reflexión en este centro de asistencia.

NOTA ORIGINAL

El papa León XIV llegó a Argentina este domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, como parte de su gira por Sudamérica. El avión que trasladó al sumo pontífice aterrizó alrededor de las 4:34 p. m. en el aeropuerto internacional Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei y una comitiva de autoridades. Decenas de fieles se congregaron para darle la bienvenida, en una jornada marcada por la emoción y las muestras de afecto.

Como parte de sus actividades oficiales, León XIV visitó el monumento al general José de San Martín, donde participó en una ceremonia protocolar y en la colocación de una ofrenda floral. Posteriormente, se trasladó a la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, donde sostuvo una reunión con Milei. Durante el encuentro, el mandatario le dio una cálida bienvenida y recordó al papa Francisco, a quien calificó como el argentino más importante de la historia y el primer pontífice latinoamericano.

Durante su intervención, León XIV destacó el legado de Francisco y reflexionó sobre los desafíos económicos y políticos de la sociedad actual. El pontífice sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas y no al contrario. Asimismo, remarcó que quienes ejercen la autoridad deben actuar con prudencia y reconocer los límites del poder. Al finalizar su discurso, expresó sus buenos deseos para el país con un mensaje: “Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes”.

VISITA HISTÓRICA A ARGENTINA

La visita del Sumo Pontífice representa un acontecimiento histórico para Argentina, que no recibía a un papa desde hace 39 años. Aunque Francisco nació en ese país, nunca regresó durante su pontificado. Tras su paso por Uruguay y su llegada a Buenos Aires, León XIV continuará con las actividades previstas en su gira sudamericana, que también genera expectativa en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral.