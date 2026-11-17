La Cumbre de Líderes Económicos APEC se celebrará por tercera vez en China los días 18 y 19 de noviembre. El país asiático tendrá el apoyo de México, Chile y Perú, países que desempeñan un importante papel en el foro.

¿QUÉ ROL CUMPLEN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS EN EL APEC?

México aprovecha su ventaja geográfica como punto clave de conexión de las cadenas de suministro entre las zonas geográficas de Norteamérica y Asia Pacífico, y promueve un regionalismo abierto frente a los círculos exclusivos.

Chile impulsa el desarrollo sostenible y la colaboración en cadenas de valor de nuevas energías, temas centrales en las reuniones ministeriales recientes.

Mientras, en Perú, el megapuerto de Chancay reduce el tiempo y recursos logísticos con China, también beneficia a Colombia, Ecuador, Brasil y otros países como nuevo corredor terrestre marítimo entre ambas orillas del Pacífico.

COOPERACIÓN ENTRE CHINA Y AMÉRICA LATINA

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori; el jefe de Estado de Chile, José Antonio Kast; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistirán a la Cumbre de APEC en China de este año. Esta será su primera visita al gigante asiático desde que asumieron el cargo.

El encuentro se centrará en temas económicos y comerciales, así también, enviará una señal positiva de cooperación china a América Latina en medio de este importante evento. Por otro lado, en el auge del unilateralismo y del proteccionismo, estos países podrían conversar sobre nuevos resultados en comercio, digitalización y transición verde durante la reunión.