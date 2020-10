Policía mordida por delincuente narra cómo redujo a su agresor

Una mujer policía del Escuadrón Terna fue mordida durante la intervención a un delincuente. Alias ‘Perro flaco’ aceptó su responsabilidad por atacar a la agente, pero dijo que fue “por casualidad” porque le estaba agarrando y le dolía el brazo.

Según la valerosa agente, el detenido identificado como Guiseppi Flores Herrera no dudó en morder su mano para evitar ser detenido cuando fue sorprendido por agentes del grupo Terna cuando robaba un dispositivo móvil, pero a pesar de ello no dudo en reducirlo para que no logre escapar y pague su delito.

La intervención del peligroso hampón fue unas horas antes del partido Perú vs. Brasil, donde los agentes frustraron el robo de un celular a la altura del cruce de la avenida Grau con el jirón Paruro.

Cabe indicar que junto a este delincuente se detuvieron a dos sujetos más que serían sus cómplices y uno de ellos sería un menor de tan solo 16 años.