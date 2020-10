Conozca al artista plástico “sin brazos” que crea bellas obras de arte

A pesar de vivir con la discapacidad de no tener brazos ha conseguido tener éxito en la vida a pesar de sus limitaciones. “Siempre he hecho lo que yo he deseado que es pintar, dibujar tallar y cumplir mis sueños (…) tengo una discapacidad severa pero no es ningún problema” nos dice Félix Espinoza, que pinta y nos deleita con su arte.

Así como Beethoven que aun perdió la audición siguió componiendo hermosos melodías, el arte de Félix tampoco tiene límites ni impedimentos.

El pinta con la boca hermosos cuadros de paisajes y retratos andinos, y asombra con su habilidad con el pincel para lograr los pequeños detalles, pero lo que más nos sorprende es que mientras trabaja puede mantener una relajada conversación sin perder la más mínima concentración.

Félix cuenta como descubrió a temprana edad que tenía un don y que esa era su misión en la vida, y es que cuando contaba con solo 4 años de edad, en el jardín de niños la profesora les pidió realizar un recorte y él cogiendo la tijera con los labios logró hacerlo con tanta presión que fue el mejor de su clase.

Desde entonces, no ha dejado de crear y es un artista plástico profesional, reconocido internacionalmente, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha llevado su arte en representación de nuestro país por el mundo entero.