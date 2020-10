Extorsionadores aún controlan “Damero C” de Gamarra

En el distrito de La Victoria, lo más parecido a una “jungla” parece ser el Damero C en los alrededores del emporio comercial de Gamarra, un espacio que comprende desde la avenida Aviación hasta San Pablo y desde las avenidas México hasta 28 de Julio.

Para los vecinos victorianos esta zona tan concurrida a diario es un espacio convertido en una “Tierra sin ley”, donde las rejas y tranquera, que a simple viste no sirven para nada y según los denunciantes en el Damero C no hay lugar para denuncias, quejas o reclamos.

Ante esta situación y en plena pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, la pregunta es: ¿Dónde quedó la promesa de erradicar las mafias de extorsión y cobro de cupos?

Desde la avenida Hipólito Unanue hasta México no existe ninguna autoridad ni de la municipalidad de La Victoria ni de la de Lima que controlen las rejas en Gamarra.

Cabe indicar que ante este panorama, Lo más perjudicados, los de toda la vida, son los empresarios formales que ven caer sus negocios en plena pandemia.