'Tigresa del Oriente' denuncia que municipio de La Victoria le congeló cuentas

Difícil situación. Judith Bustos, la popular 'Tigresa del Oriente', señaló estar sumamente indignada con el municipio de La Victoria, pues denuncia que congelaron sus cuentas bancarias y se ha quedado sin recursos para afrontar la difícil situación por la pandemia del COVID-19.

En declaraciones a Buenos Días Perú, la artista señaló que la municipalidad habría retenido el dinero que le donó un artista de buen corazón ante el difícil momento por la que atraviesa, por una deuda de arbitrios que llegaría hasta los 6 mil soles.

PIDE REUNIÓN

De igual forma, señaló que lo mismo sucedió con un préstamo que pidió al Apdayc. "Están siendo injustos conmigo. Soy una sobreviviente del COVID-19 y el dinero que me han sustraído no es un ahorro. Es algo que a mi me hace falta", indicó.

La 'Tigresa', quien dijo estar viviendo con el apoyo de sus hijas, reconoció que existe una deuda de arbitrios desde el 2012, pero asegura que nunca fue notificada, por lo que pidió reunirse con un representante edil y que se le devuelva el dinero. "No me estoy negando a pagar", afirma.