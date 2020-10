Feminicidio en Gamarra: los mensajes que asesino envió a joven venezolana antes de matarla

Josefina Mendoza, la madre venezolana asesinada en pleno corazón de Gamarra, recibía constantes amenazadas de muerte por parte de su agresor identificado como Carlos Hernández Rodríguez, quien luego de matarla también decidió quitarse la vida.

La joven de 26 años vivía atormentada, al punto de que lo denunció ante la policía sin que nadie hiciera algo al respecto. Entre los mensajes intimidantes, su verdugo le advertía que le iba a quitar la vida si iniciaba una relación con otra persona.

Mientras tanto la familia de la fallecida aún no puede tener el cuerpo de su ser querido. Su hermana explicó que el temor de su familia es que, al no tener el dinero para enterrar el cuerpo, este sea tratado como si fuera una persona que no ha sido reclamada, es decir un NN.