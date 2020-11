Bellavista: camión municipal dañó su auto y el alcalde da increíble respuesta

Indignado. Un vecino de Bellavista, en el Callao, denunció que su vehículo nuevo fue dañado por la negligencia de un camión de basura de la municipalidad y el propio alcalde se desentendió del asunto.

El ciudadano Jorge Yi Sosa señaló que el hecho ocurrió esta semana, cuando su camioneta, que no había usado hasta ahora por la pandemia, se encontraba estacionada cerca a su casa.

LA RESPUESTA DEL ALCALDE

Aunque en el momento el denunciante no se percató de lo ocurrido, luego pudo descubrir lo sucedido y, cuando acudió a hacer el reclamo, se dio con la desagradable e increíble respuesta del alcalde, Daniel Malpartida.

"Me dijo que este problema no tiene por qué atenderlo y que judicializaría el caso. 'Todos los días tengo accidentes y no puedo atender eso'", citó el denunciante, indignado. De esta forma, él no vería solución a su problema hasta que este caso se resuelva en años.

Ahora este ciudadano espera que las autoridades asuman la responsabilidad de un incidente que le costaría más de 6 mil soles.