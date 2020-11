SJM: vecinos siguen enfrentados por colocación de tranquera

Sin solución a la vista. Los vecinos de la quinta cuadra de la calle Torres Paz, en el distrito de San Juan de Miraflores, continúan enfrentados por la colocación de una tranquera. Algunos denuncian que esta permanece cerrada las 24 horas.

En diálogo con Buenos Días Perú esta mañana, el grupo de vecinos aseguró que esta tranquera bloquea el paso de vehículos de emergencias como el de los bomberos o ambulancias. Asimismo, la calle se ha convertido en una cochera para los autos de otras personas.

Incluso afirmaron que ante el bloqueo de la vía, vehículos como motocicletas deben subir a las veredas, lo que los expone a accidentes. Sin embargo, el grupo a favor de este cierre también dio su versión, afirmando que esta tranquera vela por su tranquilidad y seguridad.

Afirmaron que, por la pandemia, no han podido reunirse antes para coordinar cómo se dispondrán los horarios de cierre, a fin de que este bloqueo no cause mayor afectación.