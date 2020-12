SJM: vecinos señalan inacción de autoridades ante inseguridad

La hija de la mujer que fue salvajemente atacada por raqueteros en San Juan de Miraflores, y rescatada por sus vecinos a ladrillazos, denunció en Buenos Días Perú la inacción de las autoridades. Señaló que la comisaría de Laderas de Villa no hizo nada ante la denuncia de su madre.

En diálogo con Buenos Días Perú, la joven Liliana manifestó que a raíz del hecho su madre ha quedado afectada emocionalmente, pero como si eso no fuera suficiente, la policía no quiso aceptar la denuncia, aduciendo que no hubo un acto de robo.

Los vecinos de la zona señalaron que este tipo de delitos en mototaxis y motos lineales ocurren continuamente, por lo que pidieron la acción del serenazgo y la policía, cuyo trabajo "no se ve".