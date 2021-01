Así se vive la segunda ola en el “Mercado de Frutas” de La Victoria

El día de ayer, el presidente de la República descartó una “cuarentena extrema” y pidió a la población a que “se ponga el hombro” para evitar un contagio masivo del nuevo coronavirus, esto ante la llegada de una segunda ola.

El Gobierno ha dispuesto una serie de medidas focalizadas para enfrentar el inicio de la segunda ola de la pandemia y para ello ha declarado tres niveles de alerta, según la situación que afronta cada región del país.

La segunda ola en el “Mercado de frutas”

Ante las nueva medidas dictados por el Ejecutivos, un equipo de “Buenos Días Perú”, se trasladó hasta el distrito de La Victoria, para constatar cómo se enfrenta la segunda ola en el “Mercado de Frutas”, que presenta gran afluencia de público desde tempranas horas del día, pero lo alarmante es que parece que este lugar perdieron las medias de bioseguridad ante la llegada de la segunda ola del COVID-19.

En este mercado de abastos, no se cumple con las medidas para el control para el avance del SARS CoV-2, ya que no se toma la temperatura al ingreso y muchos vendedores, así como clientes, no usan bien las mascarillas y otros simplemente no se las ponen.