Los Olivos: transeúntes casi linchan a falso repartidor de delivery acusado de robar

Varias personas han sido víctimas de delincuentes que aparentan ser repartidores de delivery para cometer sus fechorías. Esta vez, en Los Olivos, dos personas capturaron a un sujeto y lo golpearon para que devuelva los celulares que habría robado minutos antes.

En las imágenes que los propios vecinos grabaron, se observa cómo golpean al repartidor en la cabeza y el cuerpo. Tras varios minutos, un agente de la PNP se acerca para calmar a los indignados hombres que finalmente lograron recuperar sus celulares robados.

No obstante, según los propios vecinos, el agente no intervino al supuesto ladrón. Mientras tanto, los vecinos de la zona indicaron que la inseguridad ha aumentado en el distrito y, pese a esta situación, las autoridades no estarían haciendo nada al respecto.