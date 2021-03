Ate: captan a personas teniendo relaciones en público y bebiendo licor sin temor al covid-19

Personas bebiendo mientras comparten el mismo vaso, decenas de jóvenes jugando fútbol y otros teniendo relaciones sexuales en público, son algunos de los actos contra el pudor captados por las cámaras de seguridad de Ate.

Las personas no tienen ningún temor de contagiarse del covid-19, tal y como se observa en las imágenes, algunos jóvenes que beben alcohol en el parque tienen mal puesta la mascarilla o no la tienen y no respetan el distanciamiento social.

Asimismo, decenas de jóvenes juegan fútbol pese a que los deportes de contacto no están permitidos. Incluso sus familiares que observan como público estaban aglomerados y con menores de edad en brazos.

DEJAN DESMONTE EN CALLES

En algunos casos no tienen vergüenza de ser observados mientras tienen relaciones sexuales en la vía pública. De otro lado, también fueron captados personas arrojando desmonte y contaminando las calles.