Mototaxistas se amanecen en grifos solo para llenar 10 soles de GLP

Lima y Callao enfrentan un estado de emergencia en el suministro de gas natural, del 1 al 14 de marzo, debido a una ruptura y explosión en el ducto de Camisea, lo que ha generado un efecto dominó de desabastecimiento y alzas de precios en otros combustibles.

Como se sabe, una falla en el sistema de transporte de Transportadora de Gas del Perú (TGP) el 1 de marzo inició la crisis y un estado de Emergencia declarado mediante la Resolución Directoral N.° 020-2026-MINEM/DGH, permitiendo el racionamiento oficial del recurso.

El Gobierno suspendió por 30 días la obligación de mantener reservas mínimas de seguridad para intentar inyectar más combustible al mercado.

Largas colas por GLP

El Ejecutivo y entidades oficiales como Osinergmin han descartado un desabastecimiento total de GLP, en los grifos se vive una realidad distinta con largas colas y falta de stock en diversos puntos de la capital.

Ante esta emergencia, el distrito de Villa El Salvador, decenas de mototaxistas hicieron colas para abastecerse de GLP. Desde las 3 de la tarde ayer hicieron una larga cola para abastecerse de este combustible.

Los conductores aseguran que la venta recién se iba a realizar el día de hoy desde las 6 de la mañana, sin embargo, de manera sorpresiva la atención empezó en horas de la madrugada.

Cabe señalar que. el GLP subió de precio y también señalaron que no lograron “tanquear” sus vehículos y la venta de este combustible solo fue 10 soles por unidad.