Presuntos sicarios asesinan a un hombre en un pasaje de SJL

El sicariato o los asesinatos por encargo en Lima y el Callao ha experimentado un incremento crítico en los últimos años, vinculado principalmente a redes de extorsión y el control de territorios.

Solo durante el estado de emergencia vigente hasta inicios de 2026, se registraron 284 homicidios, este inicio de año ha sido descrito como "sangriento", con más de una decena de asesinatos registrados solo en la primera semana de enero.

Crimen en San Juan de Lurigancho

En el distrito de San Juan de Lurigancho, un hombre que se encuentra hasta el momento como NN fue asesinado de 15 disparos en un pasaje.

Según primeras pesquisas policiales, la víctima fue llevada hasta el pasaje Santa Rosa en una mototaxi y bajo amenazas lo obligaron a descender de la unidad y lo acribillaron. Los vecinos escucharon hasta 15 disparos sembrando el pánico en el lugar.

Cabe señalar que, peritos de criminalista de la PNP hallaron en el lugar casi 16 casquillos de bala y hasta el momento la víctima no fue identificada y no se descarta que el móvil sería por ajuste de cuentas.