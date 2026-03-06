Restaurantes preocupados por posible racionamiento de gas ante crisis de combustible

El desabastecimiento de combustible no solo afecta a conductores y transportistas, sino también a distintos negocios que dependen del gas para la preparación de alimentos, como restaurantes, panaderías y pastelerías. Propietarios de estos establecimientos advierten que la situación podría impactar directamente en sus costos de operación.

Temor por incremento del precio del gas

Entre las principales preocupaciones de los empresarios se encuentran el posible aumento del precio del gas o incluso un eventual racionamiento del suministro, lo que obligaría a ajustar los precios de los productos que ofrecen al público. Esta es la situación que enfrenta un restaurante ubicado en el distrito de Lince, cuya propietaria compartió su inquietud con las cámaras de Buenos Días Perú.

Rosa, dueña de una cevichería, explicó que algunos de los insumos básicos para la preparación de sus platillos, como cebolla roja, camote y alverja, ya han registrado incrementos de precio. A ello se suma la preocupación por un posible aumento en la tarifa del gas, indispensable para el funcionamiento del negocio.

Comerciantes se ven obligados a subir precios

Ante este panorama, la empresaria señaló que se ha visto obligada a incrementar el precio de algunos productos que ofrece a sus clientes. “Los clientes ya estaban acostumbrados a un precio y ahora, por el aumento, la cantidad de clientes se ha reducido”, comentó.

Asimismo, sostuvo que la situación afecta a diversos emprendedores del rubro gastronómico. “A todos nos está perjudicando. Esperamos que esto pase”, expresó la dueña del local, quien pidió que se tomen medidas para evitar que la crisis de combustibles siga golpeando a los pequeños negocios.