Buses y corredores en alerta por escasez de combustible en Lima

En medio de la crisis por la escasez de gas natural vehicular (GNV), miles de conductores se encuentran preocupados. A esta situación se suman las flotas de transporte público y corredores complementarios, cuyos buses tienen dificultades para abastecerse de combustible, como gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina, debido a la alta demanda registrada en los últimos días.

Pese a que estas unidades habían sido priorizadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para recibir combustible, el gerente de concesionarios de transporte urbano, Ángel Mendoza, reveló en Buenos Días Perú que continúan presentándose problemas para el abastecimiento de los vehículos.

“Se tiene que priorizar el transporte público (…) El corredor rojo tiene una excepción porque en uno de los patios de maniobra contamos con un patio de GNV; sin embargo, tenemos algunos problemas operativos (…) Tenemos inconvenientes al enviar los vehículos en vacío y el proceso puede demorar hasta una hora y media. Existe preocupación porque abastecemos 6500 metros cúbicos en la flota que tenemos”, indicó.

Transporte público y carga perjudicados

Por su parte, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, cuestionó la decisión del Minem de priorizar únicamente a las unidades de transporte público, dejando de lado a las unidades de carga.

“El 70 % del transporte urbano y el 90 % del transporte interprovincial funcionan con diésel (…) Los corredores y el Metropolitano operan con gas natural y algunos con sistemas eléctricos”, explicó.

Finalmente, Ojeda hizo un llamado a Indecopi para que intervenga en los establecimientos que estarían incrementando el precio del combustible, situación que —según advirtió— afecta directamente la economía de los conductores y de miles de familias.