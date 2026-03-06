VES: Flota que cubre ruta en Lima Sur ya no sale a trabajar por falta de combustible

Lima y Callao enfrentan actualmente una crisis de desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) que ha generado un efecto dominó en otros combustibles como la gasolina y el GLP.

Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró una emergencia de 14 días para priorizar el suministro de gas a hogares y generación eléctrica sobre el uso vehicular.

En el distrito de Villa El Salvador (VES) y el resto de Lima Sur, el servicio de transporte público y recolección de residuos enfrenta una parálisis crítica debido al desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) y a este problema se suma que diversas empresas de transporte que cubren rutas en Lima Sur han dejado de operar.

Pocos buses en ruta

De igual forma, otras empresas de transporte han decidido reducir drásticamente la circulación de sus unidades al no encontrar combustible en los grifos. La crisis de combustible también afecta a transportistas en todos Lima y Callao con colas en grifos y aumento de precios del GNV.

Cabe indicar que, ante esta crisis los transportistas advierten que el uso de combustibles alternativos más caros, como el diésel, podría forzar un incremento en el costo de los pasajes.