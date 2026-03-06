Reportan truenos y rayos en Chosica: Vecinos rezaban ante inusual evento

Durante la noche del pasado jueves 5 de marzo, una inusual tormenta eléctrica con truenos, rayos y relámpagos sorprendió a los vecinos de Chosica, así como de Chaclacayo y en lagunas zonas del distrito de Ate, generando alarma y temor en la población.

La inusual tormenta estuvo acompañada de una lluvia torrencial que iluminó el cielo de Lima Este por varios minutos.

Además de Chosica, el fenómeno fue visible y audible en distritos como Chaclacayo, Huaycán (Ate) y Ricardo Palma.

Inusual evento

Un evento así no se veía con tal magnitud desde hace aproximadamente seis años, por lo que muchos ciudadanos expresaron su temor e incluso reportaron estar rezando en sus hogares.

Cabe señalar que, el Senamhi informó que estas descargas eléctricas podrían continuar en las zonas de la sierra de Lima y advirtió que se espera para estos días cielo nublado con tendencia a tormenta y temperaturas que oscilarán entre los 22°C y 30°C.

Por otro lado, en un enlace en vivo para 24 Horas Medio Día, se informó que vecinos de Chaclacayo vivieron momentos de temor tras registrarse intensas descargas eléctricas, truenos y relámpagos alrededor de las 8 de la noche, un fenómeno poco común en Lima Este.

Según testimonios recogidos en el mercado del distrito, muchos pensaron que podría ocurrir un huaico debido a la lluvia que cayó luego y a la crecida del río Rímac, por lo que permanecieron en alerta durante varias horas.