San Juan de Miraflores: precio del menú se mantiene pese al alza de insumos

La venta de alimentos también se ve afectada por el desabastecimiento de combustibles. En San Juan de Miraflores, específicamente en el mercado Modelo de San Juan, los comerciantes que venden menú han tenido que adaptarse a la crisis energética para mantener sus negocios operativos.

Muchos de ellos utilizan balones de gas para preparar sus alimentos y aseguran que ahora deben pagar hasta 12 soles más para adquirirlos. Para evitar un mayor consumo de gas, algunos puestos han optado por utilizar ollas arroceras como alternativa para la preparación de ciertos platos.

Otros comerciantes indicaron que se han visto obligados a reducir la variedad del menú y ofrecer más entradas frías, con el objetivo de ahorrar combustible y mantener los costos de producción bajo control.

Precios de insumos también se elevan

Además del gas, los vendedores enfrentan el incremento en el precio de los insumos básicos. Uno de los productos más afectados es el limón, que suele acompañar caldos y otros platos, por lo que algunos comerciantes han optado por reducir su uso.

También se ha reducido el tamaño de algunas presas de carne que se incluyen en los menús. Sin embargo, los precios al público se mantienen sin cambios por ahora.

Comerciantes temen perder clientes

Ante el aumento de costos, algunos vendedores evalúan incrementar el precio del menú en algunos centavos para compensar los gastos. No obstante, existe preocupación entre los comerciantes por la posibilidad de perder clientes si los precios suben demasiado.