Autoridades anuncian que el suministro de gas se restablecerá en 14 días

Ante la crisis generada por la deflagración registrada en el kilómetro 43 del ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú, una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es cuándo se restablecerá el servicio de gas natural vehicular (GNV).

Según lo señalado por el Gobierno, el problema podría solucionarse en un plazo aproximado de 14 días. Esta situación ha afectado a diversos sectores laborales del país, generando preocupación en la población, ya que ha impactado directamente en la economía de muchas personas.

SE PRONUNCIA TRANSPORTADORA DE GAS

Mientras tanto, la empresa responsable mantiene el compromiso de solucionar el problema dentro del plazo estimado. “A la fecha, se mantiene la estimación del restablecimiento del servicio de acuerdo al plan programado, sujeto a las condiciones meteorológicas”, indicó mediante un comunicado”.

Por otro lado, reafirma que el día 14 de marzo se deberían retomar las entregas de gas al mercado. “El día 14 el ducto de gas debería estar presurizado para empezar con las entregas de gas al mercado. El mismo día se iniciará con puesta de operación del ducto de líquidos”, informó.

VIENEN TRABAJANDO

Asimismo, se informó que ya se ha logrado trasladar parte de los materiales y el equipo necesario para las labores de reestructuración que permitirán solucionar el problema, reafirmando su compromiso de restablecer el servicio lo antes posible.