Crisis energética: buses de transporte elevan tarifas ante restricciones de combustible

Los conductores de transporte público llevan nueve días afectados por las restricciones de combustible, lo que ha generado que algunas empresas adopten medidas para enfrentar la situación. Entre ellas, el incremento de tarifas en S/0.50 en varios recorridos.

Disminución de unidades y pasajeros

Las empresas Milenium, Roma y Huáscar ya han aplicado aumentos en los pasajes tanto para distancias cortas como largas. Además, se observa una menor presencia de unidades en circulación, situación que viene afectando la frecuencia del servicio.

“Está vacío, no hay gente y es hora punta”, manifestó un conductor, quien señaló que la reducción de pasajeros estaría vinculada a la modalidad de virtualidad dispuesta por el Gobierno para escolares y trabajadores en medio de la crisis energética.

A su vez, los ciudadanos también están ajustando sus formas de traslado. Un pasajero indicó que el precio de los taxis por aplicativo se ha elevado hasta S/7, por lo que decidió optar por el transporte público, que resulta más económico.