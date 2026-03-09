Colegios particulares priorizan clases presenciales pese a crisis energética

El gobierno de José María Balcázar dispuso que durante esta semana se desarrollen clases virtuales y teletrabajo como parte de las medidas frente a la crisis energética que atraviesa el país. Sin embargo, algunos colegios particulares han optado por mantener clases presenciales para parte de sus estudiantes.

En Puente Piedra, el colegio particular Corazón de Jesús decidió continuar con clases presenciales, principalmente para los alumnos que viven cerca del centro educativo. La decisión ha sido vista de manera positiva por varios padres de familia. No obstante, según comentó una madre, los estudiantes que viven en zonas más alejadas recibirán clases de forma virtual.

Una situación similar se registra en Los Olivos, en la institución educativa particular Consuelo Vallejos, donde también se mantienen las clases presenciales. Otros colegios que se sumarían a esta modalidad son San Agustín de Oquendo y Hipólito Unánue, entre otros centros educativos privados.

Crisis energética y medida del Gobierno

El pasado 7 de marzo, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció la implementación de clases remotas y teletrabajo en Lima Metropolitana y Callao como medida de contingencia ante la crisis energética.

La jefa del Gabinete explicó que el Ejecutivo dispuso un proceso de racionalización del gas natural, con el objetivo de priorizar su uso en sectores estratégicos y garantizar el abastecimiento para el consumo doméstico.