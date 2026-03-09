Velan restos de mujer asesinada por su pareja en La Victoria

A raíz de este trágico suceso, en el que una mujer identificada como Beatriz Carolina Huampari fue presuntamente descuartizada por su pareja, sus restos fueron velados en las inmediaciones del Mercado La Parada en La Victoria, con la presencia de familiares y amigos que acudieron a darle el último adiós.

Gracias a la intervención de la Policía Nacional, se logró la captura de quien sería el presunto feminicida, Alejandro Romero Durán, con quien la víctima mantuvo una relación de 13 años y tuvo dos hijas menores de edad.

INICIAN INVESTIGACIONES

La situación comenzó a agravarse cuando compañeras de trabajo de la víctima empezaron a preguntar por su paradero. Posteriormente, vecinos del edificio donde vivía la mujer percibieron un olor inusual y decidieron alertar a las autoridades.

La pareja llevaba tiempo trabajando en el mercado, por lo que el desenlace del caso generó gran asombro entre quienes los conocían. Al llegar al departamento que ambos compartían, peritos de la Policía encontraron el cuerpo de la mujer descuartizado.

PIDEN JUSTICIA

Por otro lado, compañeras de trabajo de Beatriz Carolina Huampari fueron enfáticas al exigir justicia y que este caso no quede impune. Incluso pidieron que al responsable del crimen se le imponga la pena de cadena perpetua.

Asimismo, la madre de la víctima expresó su preocupación y viene luchando para poder obtener la custodia de las dos menores de edad.