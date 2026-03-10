La Victoria: Sujeto se hace pasar por vendedor de minimarket y sustrae 1,500 soles

Lamentable hecho se registró en un minimarket en el distrito de La Victoria, cuando un delincuente finge ser cliente del lugar para luego ejecutar el robo, poniendo en riesgo al trabajador y a los clientes del establecimiento.

El delincuente se encontraba en la cola para pagar unos supuestos productos cuando, de manera inesperada, efectivos de serenazgo se acercaron al establecimiento, lo que puso en riesgo su accionar delictivo.

A pesar de ello, el sujeto se retiró del lugar y regresó más tarde, asegurándose de que el establecimiento estuviera casi vacío. En ese momento intimidó al trabajador y sustrajo las ganancias del negocio. Además, se hizo pasar por vendedor para no levantar sospechas.

DELINCUENTE AMENAZÓ A TRABAJADORA

El delincuente portaba un arma punzocortante, la cual utilizó para amenazar a la trabajadora del establecimiento, obligándola a permitir el robo con el fin de salvaguardar su vida.

Por otro lado, al delincuente no le importó que una vecina de la zona se acercara al establecimiento para realizar una compra. Incluso se hizo pasar por el vendedor del lugar para atenderla y despacharle lo que solicitaba, con el fin de no levantar sospechas

VECINA ALARMÓ SOBRE ROBO

Ante esta sospechosa situación, la vecina se retiró del lugar y comenzó a tocar las puertas de las viviendas aledañas para alertar a los demás vecinos, con el fin de que pudieran auxiliar a la víctima.

Lamentablemente, esta acción llegó demasiado tarde, ya que el delincuente ya había logrado su cometido y escapó del lugar con el dinero y algunos productos del establecimiento.