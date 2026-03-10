Tras primicia de BDP: forman largas colas para comprar balón de gas económico en Chorrillos

Tras una primicia difundida por Buenos Días Perú, decenas de personas formaron largas colas para adquirir balones de gas doméstico a precio económico en el distrito de Chorrillos, en medio del desabastecimiento de combustibles que afecta a Lima.

La alta demanda se registró en una distribuidora ubicada en la avenida Los Faisanes 608, donde la empresa decidió aplicar medidas para evitar la especulación y la reventa del producto. Según informaron en el establecimiento, la venta está limitada solo para consumo doméstico y hasta dos balones por familia.

De acuerdo con un encargado del local, algunas personas compraban varios balones para revenderlos a precios más elevados. Además, explicó que la medida también responde a la limitada disponibilidad del producto, ya que actualmente solo está llegando una “tancada” de abastecimiento.

Incremento de precios

Otra preocupación entre los vecinos es el aumento del precio del gas doméstico. En esta distribuidora, el balón de gas se vende actualmente a S/50, cuando antes costaba entre S/35 y S/40.

Sin embargo, en otros puntos de Chorrillos, vecinos reportaron que el precio del balón de gas se ha disparado y puede llegar hasta S/90, lo que ha generado mayor preocupación entre las familias que dependen de este combustible para sus actividades diarias.