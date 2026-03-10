Villa María del Triunfo: Olla común realiza pollada para comprar balones de gas

La alta demanda y la escasez de GLP para uso doméstico han provocado que muchos establecimientos que comercializan este producto registren un aumento considerable en sus precios, situación que termina perjudicando a numerosos hogares.

Asimismo, esta situación no solo ha afectado a los hogares, sino también a los comedores populares, ya que estos servicios abastecen a muchas personas que hoy en día se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Esta situación ha llevado a que las encargadas de la olla común “Fé y Esperanza”, ubicada en la zona más alta de Villa María del Triunfo, realicen una pollada con el propósito de recaudar fondos para comprar balones de gas y así continuar alimentando a las personas que más lo necesitan.

OLLA COMÚN DESABASTECIDA

El ingenio de las encargadas de esta olla común ha permitido que se continúe brindando apoyo a las personas que más lo necesitan. Ante la escasez de gas, muchas de ellas han optado por usar leña, madera e incluso ramas de árboles para poder cocinar.

No solo enfrentan escasez de gas, sino también de insumos básicos para poder cocinar, debido al incremento de precios en los productos de la canasta básica. Cabe resaltar que esta olla común abastece aproximadamente a 80 personas, lo que genera preocupación ante las dificultades que vienen atravesando.

REALIZAN POLLADA PARA SOLVENTAR GASTOS

Ante la subida de precios, las señoras han tomado la medida de realizar una actividad como una pollada para recaudar fondos, no solo para los balones de gas, sino también para los insumos. “Todo ha subido, la papa, el tomate, todo; además, el gas está en 85 soles y lamentablemente tenemos que cocinar con leña”, indicó la encargada de la olla común.

Por otro lado, hicieron énfasis en que el apoyo por parte de las autoridades no es suficiente, ya que en medio de esta situación se han visto perjudicadas y obligadas a tomar otras medidas para continuar con su labor. “Bueno, sí nos ayudan, pero poco la municipalidad y no alcanza. Bueno, ahora quisiéramos decirle al presidente que se ponga la mano en el corazón y nos ayude porque ya viene el colegio y los alimentos están caros (...)”, agregó.

OLLAS COMUNES PAGAN 75 SOLES POR BALÓN DE GAS

Cabe resaltar que ya se habían registrado situaciones similares a raíz de esta crisis energética, ya que varios comedores populares habían denunciado que el precio de los balones de gas se había incrementado de manera excesiva.

Esta situación limita considerablemente el trabajo de las ollas comunes, ya que brindan apoyo a un gran número de personas y se sienten vulneradas al no recibir suficiente respaldo. Además, no solo enfrentan el aumento del precio del gas, sino también el incremento en los servicios básicos, lo que agrava aún más su situación.