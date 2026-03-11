Pueblo Libre: grifo vende balón de gas a S/59.90 y genera largas colas de conductores

Un grifo ubicado en el cruce de las avenidas Brasil y 28 de Julio, frente al Hospital del Niño, vende balones de gas a S/59.90, precio que ha generado largas colas desde la madrugada en medio del alza del combustible.

Desde tempranas horas, decenas de conductores —principalmente taxistas— llegaron hasta este establecimiento para abastecerse. La fila de vehículos alcanza aproximadamente tres cuadras a lo largo de la avenida 28 de Julio, incluso extendiéndose hacia calles aledañas.

En este grifo solo se comercializa gasolina regular y premium, además de diésel, ya que no cuentan con GLP ni GNV. Según se informó en el lugar, los precios actuales son: premium a S/18.59, regular a S/17.89 y diésel Ultra a S/19.99 por galón.

PRECIO DEL BALÓN DE GAS DOMÉSTICO

El balón de gas doméstico se ofrece a S/59.90, un costo considerablemente menor frente a otros puntos de la ciudad donde el precio habría llegado hasta S/110 e incluso S/200. Pese a la gran demanda, conductores indicaron que la atención en el grifo avanza con rapidez.