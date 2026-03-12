Extorsionadores disparan y queman bus de trasporte público en VES

En las calles de Lima y Callao la ola de atentados violentos contra buses de transporte público, principalmente atribuidos a bandas de extorsionadores parecen incrementarse de manera alarmante.

Estos ataques han incluido balaceras contra unidades en ruta, detonación de explosivos y el asesinato de conductores.

Esta vez en el distrito de Villa el Salvador, los mexicanos nuevamente atacaron un bus de transporte público. Los hampones incendiaron un vehículo que sería de la empresa de transportes Real Star.

Lanzaron una bomba Molotov

De acuerdo a primeras pesquisas, los sujetos llegaron a la zona en una moto lineal y lanzaron lo que sería una bomba Molotov y luego escaparon.

Al momento del ataque, el chófer estaba dentro del bus y se salvó de milagro logrando escapar a tiempo.

Cabe señalar que, según los transportistas, ayer cerca de las 4 de la tarde, la banda autodenominada como “Los Mexicanos” amenazaron a varias empresas con atacarlos si no pagan los cupos que les exigen para dejarlos trabajar.