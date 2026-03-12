Mercado Mayorista de Frutas de La Victoria opera con normalidad pese a anuncio de paro

Desde la madrugada, camiones con productos llegaron al Mercado Mayorista de Frutas de La Victoria, donde la descarga de alimentos se desarrolla con normalidad y el abastecimiento está garantizado para los comerciantes y consumidores.

A las primeras horas de la mañana se registró movimiento constante en la puerta 2 del mercado, donde transportistas arribaron con diversos productos como mango, plátano, fresa, naranja y uva, provenientes de distintas regiones del país.

ALZA DEL COMBUSTIBLE

Conductores señalaron que, pese al alza del combustible, continúan trabajando para evitar el desabastecimiento. Uno de ellos, que llegó desde Casma, indicó que el trayecto hacia la capital se realizó sin inconvenientes y que las carreteras se mantuvieron transitables durante la madrugada.

Representantes del mercado informaron que el ingreso de camiones se desarrolla con normalidad y que los precios de la mayoría de frutas se mantienen estables, aunque algunos productos presentan ligeras variaciones debido a la temporada.

En el lugar, estibadores, comerciantes y transportistas continúan con la descarga de productos durante todo el día, mientras nuevas unidades siguen ingresando al mercado para garantizar el abastecimiento de frutas en la capital.