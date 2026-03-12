Martín Ojeda denuncia nueva ola de ataques contra buses y exige acciones urgentes del Ministerio del Interior

Representantes del sector transporte denunciaron una nueva ola de ataques contra buses urbanos, luego de que se registrara otro atentado contra unidades de transporte público en Lima. Según indicaron, en las últimas horas varias empresas han sido blanco de amenazas y actos violentos por parte de organizaciones criminales.

Martín Ojeda, dirigente del sector, señaló que los atentados recientes afectan a empresas como Santa Catalina, Sol de Oro y Real Star, además de otros operadores del transporte urbano. El dirigente cuestionó que, pese a las advertencias previas, no se hayan implementado medidas efectivas para proteger a los conductores.

Asimismo, criticó al Ministerio del Interior, señalando que los empresarios del transporte fueron convocados a una reunión para abordar la crisis de seguridad, pero que el titular del sector no se presentó. Según afirmó, esta situación ha generado malestar y preocupación entre los transportistas.

Ojeda también alertó que las bandas criminales continúan extorsionando a empresas de transporte, enviando amenazas e incluso difundiendo videos de ataques para demostrar su poder. Indicó que estas acciones buscan intimidar tanto a conductores como a pasajeros.

MEDIDAS URGENTES QUE GARANTICEN SEGURIDAD

Finalmente, el dirigente advirtió que, si no se adoptan medidas urgentes para garantizar la seguridad, los gremios podrían evaluar medidas de protesta o paralización del servicio, ya que la situación pone en riesgo la vida de choferes, trabajadores y usuarios del transporte público.