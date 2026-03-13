Precio del pescado baja en VMT: bonito se oferta a S/3 el kilo en terminal pesquero

En medio de la crisis energética que se vive en el Perú y tras los oleajes anómalos registrados en diversos puntos del litoral, un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el terminal pesquero de Villa María del Triunfo (VMT) para conocer el precio actual de los productos marinos.

¿A CUÁNTO SE OFRECEN LOS PRODUCTOS?

A pesar del maretazo registrado en los últimos días, los comerciantes del centro de abastos de VMT continúan ofreciendo pescados a precios módicos. Uno de los más solicitados es el bonito, cuyo kilo se vende desde S/3, convirtiéndose en una de las opciones más económicas y demandadas por las amas de casa.

En conversación con el equipo del programa, una comerciante señaló que los precios se han mantenido pese a los oleajes anómalos. Sin embargo, indicó que otras especies, como la corvina, el lenguado y el mero, han registrado un ligero incremento en su costo, aunque este no ha sido significativo.

Quienes buscan más opciones también pueden encontrar una amplia variedad de mariscos en el terminal pesquero. Por ejemplo, se ofrece el denominado “mega mixto”, que incluye langostinos, caracol, concha de abanico y otros mariscos, con precios que parten desde S/14, listo para preparar diversos platos marinos en casa.