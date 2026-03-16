La Victoria: camioneta da vueltas de campana y conductor queda atrapado

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes 16 de marzo, cuando un vehículo dio varias vueltas de campana hasta quedar con las llantas arriba a la altura de la cuadra 9 de la avenida Paseo de la República, en La Victoria.

El joven conductor tuvo que ser rescatado tras quedar atrapado dentro de la unidad. Durante la inspección del vehículo accidentado, se encontraron restos de la unidad esparcidos por la vía y una lata de una bebida alcohólica. Asimismo, testigos que auxiliaron al chofer en un primer momento manifestaron haber sentido un fuerte olor a licor proveniente del interior.

Estado del conductor y diligencias

El chofer recibió atención por parte de los paramédicos de la Municipalidad de La Victoria en el lugar de los hechos, mientras era interrogado por agentes de la Policía Nacional. Tras ser estabilizado, se dispuso su traslado a la comisaría del sector para continuar con las diligencias de ley y los exámenes correspondientes.

Rescate y remoción de vehículo

Debido al accidente, se procedió a cerrar la zona para realizar las labores de rescate y remover el vehículo dañado hacia un costado de la vía. Durante las labores, el tránsito vehicular en este sector de la avenida Paseo de la República se vio afectado, obligando a otros conductores a utilizar vías alternas.