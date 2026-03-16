Padres protestan por falta de vacantes: 75 niños podrían quedarse sin clases

Padres de familia protestaron con pancartas frente al colegio Nicolás Copérnico, en San Juan de Lurigancho, debido a la falta de vacantes para sus hijos en el inicio del año escolar. Según indicaron, alrededor de 75 niños podrían quedarse sin clases, situación que ha generado preocupación e indignación entre los progenitores.

De acuerdo con los padres, recorrieron diversos centros educativos del distrito en busca de vacantes, pero no encontraron disponibilidad. Ante ello, señalan que se les prometió la habilitación de dos aulas para sus hijos en el colegio Nicolás Copérnico, por lo que elaboraron una lista con los estudiantes de 76 familias.

Sin embargo, aseguran que las clases ya comenzaron y no han recibido ninguna comunicación oficial. Por el contrario, afirman que el centro educativo anunció una ampliación de vacantes de manera general, sin considerar la lista previamente presentada por los padres.

Padres exigen intervención de autoridades

“Ni siquiera quiere recibir la lista actualizada”, manifestó una madre de familia, quien expresó su molestia porque, según señala, no se estaría respetando el acuerdo previo con el director del colegio.

Otra progenitora indicó que incluso los propios padres gestionaron las aulas y dos docentes para garantizar el inicio de clases de sus hijos. “Tenemos dos aulas y dos maestros que gestionamos los padres”, afirmó.

Asimismo, los padres señalaron que el director del colegio les indicó que se regirá por las normas vigentes. No obstante, sostienen que los requisitos que ahora se exigen no fueron solicitados anteriormente. Por ello, pidieron la intervención de las autoridades educativas para que se respete la lista de estudiantes a quienes, según indican, se les habría prometido una vacante.