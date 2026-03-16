VES: denuncian basura y deterioro en colegio en pleno inicio del año escolar

Este lunes 16 de marzo inició el año escolar en numerosos colegios del país; sin embargo, algunos establecimientos educativos presentan serios problemas en su infraestructura. Este es el caso del colegio Peruano Suizo, ubicado en la urbanización Pachacámac, en el distrito de Villa El Salvador.

Imágenes registradas por Panamericana Televisión muestran diversas deficiencias en el centro educativo, como pintura descascarada, ventanas rotas en algunas aulas y acumulación de basura y desmonte en la parte posterior del colegio. Además, la fachada del plantel presenta muros deteriorados y pintas.

Padres cuestionan falta de seguridad

Otro aspecto que llamó la atención de los padres de familia que acudieron a dejar a sus hijos en el primer día de clases fue la ausencia de presencia policial en los alrededores del colegio.

“Muchas veces ha pasado que los niños se han accidentado o les han robado, pero no hay autoridades”, señaló un padre de familia. Cabe destacar que el centro educativo se encuentra a media cuadra de la comisaría de Pachacámac.

Más de 6 millones de estudiantes inician clases

El titular del Ministerio de Educación, Erfurt Castillo Vera, informó que más de 6 millones de estudiantes de instituciones públicas iniciarán sus actividades escolares en todo el país este 16 de marzo.

Para este proceso, se habilitaron 53 mil 631 locales escolares destinados a la Educación Básica Regular. Además, el Gobierno ejecutó S/295 millones durante el primer bimestre para el mantenimiento preventivo de los planteles educativos.