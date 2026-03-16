Embarazada que cayó a zanja necesita ayuda: tuvo parto prematuro y bebé nació con clavícula rota

Una madre de familia en Villa El Salvador necesita ayuda urgente. La mujer sufrió una aparatosa caída en una zanja de cinco metros de profundidad mientras se encontraba embarazada y a pesar que han pasado 9 meses del accidente, aún no recibe apoyo.

Producto del impacto, la hija de Isabel, Cataleya, nació de forma prematura y con la clavícula fracturada. Aunque la menor ha logrado recuperarse con el tiempo, la situación de la madre es crítica.

Isabel sufrió fracturas en ambas piernas y debido a un tratamiento deficiente, su pierna izquierda ha soldado en mal estado, encontrándose visiblemente inclinada e inflamada. "Como me ve en la cama, así estoy. No me puedo mover para ningún lado; mi esposo es quien tiene que cargarme para poder bajar", dijo a Buenos Días Perú.

Denuncia contra la Municipalidad

Isabel sostiene que el accidente fue consecuencia de una negligencia municipal al dejar la zanja abierta sin la debida señalización. Si bien la Municipalidad de Villa El Salvador entregó como ayuda inicial una cama y pañales cuando el caso se hizo público, la afectada denuncia falta de apoyo.

La mujer requiere con urgencia tomografías y placas para corregir la malformación en su pierna. Sin embargo, denuncia que la respuesta de la municipalidad ante su pedido de agilizar los trámites médicos es que debe esperar por ser un "caso social".

¿Dónde ayudar?

La madre requiere apoyo económico para pagar los exámenes médicos que requiere. Las personas interesadas en colaborar pueden contactarse de manera responsable al número de celular 935 955 035.