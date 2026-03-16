Ventanilla refuerza seguridad con 400 cámaras de última generación y drones

El alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, anunció la incorporación de 400 nuevas cámaras modernas que se distribuirán en los sectores de Pachacútec, Ventanilla Norte, Centro y Sur, para fortalecer el trabajo conjunto entre la comuna y la Policía Nacional del Perú.

Dicho proyecto, que cuenta con un presupuesto aproximado de S/12 800 mil financiado por el Gobierno Regional del Callao, permitirá que el distrito cuente con un total de casi 800 cámaras de seguridad.

El nuevo equipamiento destaca por las siguientes características como reconocimiento facial, 50 de las nuevas cámaras cuentan con un sistema de detección de rostros, visión 360° (PTZ) con 350 unidades permitirán una visualización completa durante el día y la noche, así como resistencia climática, ya que los dispositivos están diseñados para no perder visibilidad ante la neblina, un problema recurrente en el distrito durante el invierno.

Patrullaje aéreo

Además de la red terrestre, se integrarán tres drones de última tecnología con un alcance de 10 kilómetros a la redonda. Estos equipos realizarán monitoreo en tiempo real, permitiendo a los operadores alertar a la central de manera inmediata ante cualquier hecho delictivo detectado para facilitar la captura de los responsables.