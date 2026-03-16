Diseñador Jorge Luis Salinas regresa al Perú tras triunfar en el Milan Fashion Week

El reconocido diseñador Jorge Luis Salinas llegó a nuestro país tras su exitosa participación en el Milan Fashion Week, evento organizado por la Cámara Nacional de la Moda Italiana. En esta edición, Salinas deslumbró a la prensa extranjera con su colección titulada "Virreinato", inspirada en la historia y cultura del Perú.

Para Salinas, llevar elementos del pasado peruano a las pasarelas internacionales no solo marca tendencia, sino que funciona como una ventana para el turismo y el conocimiento de nuestra cultura. "Mostramos nuestra cultura y también el turismo del Perú, porque también se animan a venir porque quieren conocer más de ello", señaló.

La presentación de Salinas fue destacada por su capacidad para elevar la técnica artesanal peruana al nivel del glamour internacional, consolidándose como un embajador de la moda Made in Peru en escenarios como Milán y Nueva York.

Proyecto con artesanas regionales

Ya en suelo peruano, el emprendedor anunció el inicio de un nuevo proyecto colaborativo que integra el talento de patronistas, costureros y artesanas de regiones como Huancavelica, Huancayo, Cajamarca, Huánuco y Puno.

Este equipo de trabajo se traslada a Lima por semanas para confeccionar las prendas en el emporio comercial de Gamarra, lugar que Salinas define como una escuela fundamental para aprender sobre confección y moda. Con esta iniciativa, el diseñador busca seguir impulsando el trabajo manual de la mujer peruana y proyectarlo hacia los mercados europeos más importantes.