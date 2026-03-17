Conductor de combi fue asesinado a balazos en el Callao: cobrador queda en estado grave

Sicarios mataron anoche de cinco balazos al conductor de una combi y el cobrador quedó gravemente herido. El hecho ocurrió a la altura del centro comercial Minka, en plena avenida Argentina, en el Callao.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron la unidad de transporte, que cubría la ruta Lima-Callao. El chofer fue trasladado a un nosocomio cercano por los agentes policiales, donde horas después falleció.

PLAN CERCO

El cobrador de la combi se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), su estado es delicado indicaron sus familiares, quienes evitaron declarar a los medios de comunicación, solo se limitaron a pedir justicia.

Tras el violento suceso, inmediatamente, la Policía Nacional implementó el plan cerco con el objetivo de dar con el paradero de los delincuentes; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado la captura de los sicarios.