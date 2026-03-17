Los Mexicanos: extorsionador revela que banda criminal está infiltrada en empresas de transportes

Los intensos interrogatorios a la pareja de delincuentes venezolanos, detenidos tras un paciente seguimiento, continúan y no se descarta más revelaciones importantes.

Una pareja de extorsionadores detenidos hace unos días, perteneciente a la banda Los Mexicanos y La Federación, nombres que utilizan para cobrar doble a las empresas de transporte están brindando importante información a la policía.

Por ejemplo, señalan que la organización criminal tendría personas infiltradas en las empresas de transporte, son ellos quienes informan permanentemente sobre el ingreso de dinero, los dirigentes que se oponen a pagar cupos, etc.

MÁS REVELACIONES

La pareja de detenidos reveló también que el jefe de la organización criminal, cuando estuvo viviendo en Lima, trabajo varios meses en distintas empresas de transporte, por lo que sabe muy bien el sistema de trabajo de este sector.

Los intensos interrogatorios a la pareja de delincuentes venezolanos, detenidos tras un paciente seguimiento, continúan y no se descarta más revelaciones importantes. El presunto cabecilla de la red criminal se encontraría fuera del país.