Martín Valeriano: Más de 10 transportistas han sido asesinados en los tres primeros meses del año

Dirigente transportista señaló que desde hace meses conversan con los distintos ministros del Interior y la situación no ha cambiado en nada, las muertes y extorsiones continúan.

En entrevista con Buenos días, Perú, el dirigente transportista Martín Valeriano expresó su indignación por los constantes crímenes de choferes, y exigió una vez más acciones concretas a las autoridades. Reveló que en los tres primeros meses del año más de 10 choferes han sido asesinados.

Señaló que desde hace meses conversan con los distintos ministros del Interior y la situación no ha cambiado en nada, mesas de diálogo, fotos de las reuniones y las muertes y extorsiones al sector transporte continúan, no hay medidas concretas contra esta situación.

VOLUNTAD POLÍTICA

Indica que hasta momento no se hace realidad la indemnización a las familias de los choferes víctimas de los sicarios, como lo prometió el expresidente José Jerí, espera que la medida se haga efectiva a la brevedad posible pues hay menores en la orfandad.

Dijo también que todas las promesas de las autoridades, como policías y cámaras en los buses, son solo palabras, que en la realidad los conductores y empresas de transporte están abandonados a su suerte, no hay voluntad política para resolver el problema.

MADRE PIDE JUSTICIA

Por otro lado, la madre del joven chofer de la empresa conocido como “Los Rojitos”, asesinado ayer en San Juan de Miraflores, pide justicia y el apoyo de un abogado que se encargue del caso, dijo que su hijo era un estudiante de 22 años que en sus ratos libres laboraba como conductor.

PLANTÓN DE CONDUCTORES

Justamente choferes de la empresa “Los Rojitos, familiares y amigos del chofer Jorge Félix Vargas, asesinado ayer cuando conducía una combi, realizarán un platón en el mismo lugar del crimen, cruce de la avenida Miguel Iglesias con la calle Andrés Avelino Cáceres, en el atentado también murieron dos pasajeros.