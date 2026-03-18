Alcalde del Rímac señala que armas no letales no ayudarán a combatir la ola de criminalidad

Néstor de la Rosa, alcalde del Rímac, señaló que las armas no letales lamentablemente no son implementos disuasivos frente a la criminalidad que azota la ciudad, y que todos los días deja muertos y heridos.

Señaló que por ello, los serenos de su distrito no las utilizarán pues los delincuentes en la actualidad están fuertemente armados, por lo que considera no sirven de mucho al momento de enfrentarlos.

REGLAMENTO

Manifestó que se debe invertir en tecnología para enfrentar a las organizaciones criminales, centros de vigilancia, implementos de seguridad, capacitación de serenos, etc. son muy importantes.

Como se sabe, Gobierno reglamentó el uso de estos implementos por parte de los serenos. La medida busca reforzar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos sin recurrir al uso de armas de fuego.