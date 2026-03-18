Callao: a combazos policías ingresan a vivienda y capturan a cinco presuntos sicarios

La Policía Nacional capturó a cinco presuntos sicarios en el Callao, implicados en el asesinato de transportistas. Serían los autores del crimen, ocurrido hace unos días, de un chofer de combi en la avenida Argentina.

El general Víctor Revoredo, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó que la exitosa intervención fue el resultado de una minuciosa investigación de más de un año, coordinado con la Fiscalía.

GUARIDAS

El operativo se ejecutó contando con órdenes judiciales para allanar inmuebles considerados «guaridas». Los sospechosos intentaron huir por los techos, pero fueron reducidos con energía, se incautó un arma de fuego.

Las pesquisas indican que al menos dos de los detenidos, que evitaron declarar hasta que llegara su abogado, tendrían participación en asesinatos recientes. También extorsionaban con gran violencia a transportistas del Callao.