VMT: clases comenzaron y nadie reparó muro de escuela que colapsó hace varios meses

Han pasado más de cinco meses y todo sigue igual, los niños de un colegio de Villa María del Triunfo (VMT) volvieron a clases pese a que una parte de la pared perimetral se derrumbó y no ha sido reparada, como se habría comprometido el Ministerio de Educación.

Señalaron que sus hijos están en peligro pues el resto del muro perimetral está rajado y en cualquier momento puede venirse abajo, indican que pese a sus constantes reclamos para que construyan la pared no son escuchados por las autoridades.

NADA SEGURO

Manifiestan que cualquier persona de malvivir o un delincuente puede ingresar a la institución educativa, pues la zona donde el muro colapsó está cubierta solo con un mantón gigante, por lo que no es nada seguro y los menores están en riesgo.

Exigen a las autoridades una solución inmediata a este problema que afecta a decenas de menores, los padres con sus pocos recursos han colocado bolsas de arena y algunos ladrillos para reforzar la manta, pero no es nada seguro, el peligro persiste.