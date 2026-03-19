Caso Olinda Quispe: hijo de pasajera que murió en “Los Rojitos” fue asesinado hace un año en asalto

Piden justicia, la familia de Olinda Quispe, la pasajera que murió tras ser alcanzada por las balas durante el ataque a una combi de la empresa “Los Rojitos”, señalan que solo tendrán paz cuando los culpables sean castigados.

Esta mañana, la hermana de la víctima, la señora Sabina Quispe, entre lágrimas nuevamente pidió a las autoridades que este hecho no quede impune, que las investigaciones no se detengan como suceden en otros casos.

RESISTIRSE AL ROBO

Este no es el primer drama que vive la familia por la inseguridad ciudadana que azota a todo el país, relataron que el año pasado el hijo Olinda Quispe fue asesinado a balazos por delincuentes al resistirse al robo de su motocicleta.

Después de haber enterrado a su hijo, ahora le toca sepultar a su esposa, el viudo de Olinda Quipe está destrozado por la tragedia que atraviesa, remarcan que solo tendrán consuelo cuando los responsables estén tras las rejas.