Eduardo Pérez Rocha: Cuando un policía hace uso de su arma en legítima defensa luego nadie lo apoya

Exdirector de la PNP se pronunció sobre la violenta agresión de la que fueron víctimas esta mañana dos policías durante una intervención en el distrito de Chorrillos.

Eduardo Pérez Rocha, Exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP) señaló que se ha perdido el principio de autoridad, los agentes policiales son maltratados en los operativos, pues cuando hacen uso de su arma no hay quien apoye a los efectivos.

Esto, en referencia al suceso registrado esta mañana en Chorrillos donde dos policías trataron de intervenir a un sujeto que estaba agrediendo a una mujer en la vía pública. El agresor se enfrentó a uno de los agentes, lo golpeó e intento arrebatarle su arma.

OBSERVANDO MALTRATO

Señaló que los policías están autorizados a utilizar su arma en situaciones de riesgo como en este caso, también cuestionó que el personal de serenazgo no haya apoyado a los agentes y se quedaran a un costado observado el maltrato a los policías.

Asimismo, reconoció que hay malos elementos al interior de la Policía Nacional que son separados debido a sus malas acciones, pero algunos lamentablemente son reincorporados por orden judicial, lo que afecta la imagen de institución.