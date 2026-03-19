Incendio consumió almacén de reciclaje en Jicamarca: bomberos tuvieron problemas por falta de agua

Un incendio de gran magnitud se registró anoche, alrededor de las 11:00 p.m., en un almacén de reciclaje en la zona del Parque Industrial de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Según se conoció, más de diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, al inicio los hombres de rojo tuvieron problemas por la falta de agua, pero luego fue solucionado.

INCENDIO CÓDIGO 2

Los bomberos trabajaron hasta el amanecer para controlar las llamas, que amenazaban con llegar predios aledaños. El incendio fue catalogado como Código 2, es decir, una emergencia de consideración.

Tras confinar el siniestro, los bomberos realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros, a fin de evitar que las llamas se reaviven. El incendio no dejó heridos ni fallecidos, solo daos materiales.