La Victoria: pista resbalosa por derrame de aceite de cocina causa accidentes de tránsito

Hasta la unidad de los bomberos que llegó para atender al conductor del camión y de la moto accidentada estuvo a punto de impactar contra la fachada de una casa.

Las cuadras 9, 10 y 11 de la avenida México en La Victoria fueron cerradas al tránsito luego que la tarde de ayer un camión que trasladaba baldes con aceite de cocina volcó derramando el producto.

Pese a la limpieza que realizaron los trabajadores de la municipalidad victoriana la pista igual quedó resbalosa provocando el despiste de un camión y de una moto, situación que no dejó víctimas.

NUEVA LIMPIEZA

Incluso la unidad de los bomberos que llegó a esta zona para atender al conductor del camión y de la motocicleta estuvo a punto de impactar contra la fachada de una casa, por la pista resbalosa.

Esta situación hizo que la avenida nuevamente sea cerrada para una nueva limpieza, que se prologa hasta estas horas de la mañana, lo que ha generado una gran congestión vehicular en la zona.