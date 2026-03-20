Chorrillos: reconocido músico “Chebo” Ballumbrosio fue atropellado y conductor fuga

Afortunadamente, fueron lesiones leves. El director musical de La Tarumba, “Chebo” Ballumbrosio fue atropellado cuando regresaba de dictar clases en un colegio, transeúntes lo auxiliaron y lo llevaron a un nosocomio.

El artista relata que en ningún momento recibió apoyo por parte del conductor de la camioneta, incluso una mujer que estaba en el vehículo lo increpó cuando estaba en el suelo, lo responsabilizó por lo sucedido.

NULA EMPATÍA

Inmediatamente, las personas que inicialmente auxiliaron al músico salieron en su defensa y le recriminaron por su nula empatía con el herido, pues en ningún momento se interesó por su estado de salud.

La hija del artista señaló que han puesto la denuncia, tras lograr identificar, con mucho trabajo, a los responsables del accidente, quienes hasta el momento no se han comunicado con su padre.